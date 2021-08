Meters grote kunstwerken in de Achterhoek: ‘Arnhem was het voorafje, Doetinchem het hoofdgerecht’

DOETINCHEM - De binnenstad van Doetinchem verandert vanaf morgen in een gigantische galerie met daarin enorme 3D-kunstwerken, want het World Street Painting-festival komt naar de Achterhoek.

Daarmee wordt het kunstspektakel voor het eerst buiten Arnhem gehouden. ,,Eigenlijk zou Doetinchem dit jaar de enige plek zijn waar ons festival gehouden zou worden”, vertelt organisator en Doetinchemmer Mike Kothuis.

,,Vanwege corona was het lange tijd onduidelijk of we terecht konden in Arnhem. Uiteindelijk is besloten dat het wél kon, dus hebben we dit jaar twee evenementen. Maar Doetinchem wordt wel een stuk groter. In Arnhem hadden we zes kunstenaars, in Doetinchem tien. Je kunt dus zeggen dat Arnhem het voorafje was en Doetinchem het hoofdgerecht.”

Optische illusie

World Street Painting is, zoals de naam al zegt, een festival dat in het teken staat van de straatkunst. Gemaakt door kunstenaars uit de hele wereld. Van Nederland en Duitsland tot Polen en de Verenigde Staten. Zij maken ieder een eigen 3D-kunstwerk op één van de tien geselecteerde locaties in de stad. Het thema daarbij is ‘ontmoeten’.

,,Wie of wat er ontmoet wordt, zie je pas als je zelf onderdeel wordt van het kunstwerk”, legt Kothuis uit. ,,Een belangrijk onderdeel van ons evenement is dat bezoekers de werken beleven. Dat doe je door op een bepaalde plek te gaan staan en vanuit het juiste standpunt een foto te maken. Pas dan zie je het totale plaatje.”

De 3D-tekeningen zijn optische illusies die met het blote oog maar lastig waar te nemen zijn. Door de lens van een camera wordt het schouwspel wel zichtbaar. Omdat het beleefkunst is, werken de kunstenaars met een speciale slijtvaste verf. ,,Die vervaagt niet als mensen er overheen lopen. Een ander voordeel is dat het ook niet wegspoelt als het regent, of afgeeft”, vertelt Kothuis.

Tot en met 31 oktober

De tien kunstenaars zijn naar verwachting tot en met zaterdag bezig met het schilderen van hun werk. Gedurende die periode zijn de locaties afgezet met linten. Als het kunstwerk klaar is en de verf is droog, dan verdwijnen deze en kan iedereen de kunstwerken zelf beleven. Op 31 oktober worden ze weer verwijderd.

Naast de locatie, heeft Doetinchem nóg een unicum. Tijdens World Street Painting in de Achterhoek wordt er voor het eerst niet alleen op de grond, maar ook op de muur geschilderd. Kothuis: ,,Daarmee voegen we letterlijk een nieuwe dimensie toe. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen, want de glazen pui die hiervoor beschikbaar is gesteld, staat al in de grondverf.”