Militairen van Luchtmobiele Brigade helpen met testen op corona in Achterhoek

Blij met alle hulp

‘De testcapaciteit is opgeschaald in reactie op het toenemend aantal besmettingen en de GGD's werken hard om de capaciteit verder op te schalen’, laat Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland, weten. ‘We zijn blij met alle hulp, maar zeker ook van het ministerie van Defensie daarbij. Het is fijn dat we samen de pandemie bestrijden’.



De militairen die helpen bij de GGD, zijn onderdeel van de Luchtmobiele Brigade. Zij zijn herkenbaar aan de rode baret. Dankzij hun training, zijn deze militairen voor veel taken inzetbaar. In totaal zijn er door Defensie 705 militairen beschikbaar gesteld om te helpen met testen en vaccineren in Nederland.