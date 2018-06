Miljonair worden? Begin een coffeeshop

Column Stadse Fratsen: België

23 juni Of ze nou ,,fijn voor die jongens'' zei of ,,goed van die jongens’’ weet ik niet meer. In elk geval klapte mijn vriendin er opgetogen bij in de handen en drukte die jongens in het rood - de Belgen - in gedachten tegen de borst. Ik dacht het mijne van de behoorlijk ruime zege van onze zuiderburen. En voelde iets onbestemds opborrelen.