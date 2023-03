Minister zwicht voor landbouwlobby en schrapt belangrijke maatregelen tegen de droogte

Een verbod op het oppompen van grondwater rond natuurgebieden is onder druk van de landbouwlobby geschrapt uit de nieuwe water- en droogteplannen van VVD-minister Mark Harbers. Ook een vergunningsplicht voor het oppompen van grondwater is gesneuveld.

Het doel van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was Nederland zuiniger om te laten gaan met water en bodem. Eind vorig jaar stuurde hij zijn plannen naar de Tweede Kamer. Uit vertrouwelijke concepten van Harbers’ Kamerbrief blijkt dat het beleid aanvankelijk nadeliger zou zijn voor de landbouw, maar uiteindelijk werd afgezwakt.

De stukken zijn in handen van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dat in samenwerking met De Gelderlander, Trouw en De Groene Amsterdammer onderzoek deed naar het Nederlandse waterbeleid.

Quote We lopen tegen de grenzen van het water- en bodemsys­teem aan Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De plannen van VVD-minister Harbers zijn een breuk met het verleden. Waar Nederland eeuwenlang het grondwaterpeil en watersysteem aanpaste aan de landbouw, woningbouw en industrie, moet dit nu andersom, schrijft de minister. ‘We lopen tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan.’

Experts zijn positief over de ambitieuze toon van het nieuwe beleid, maar noemen het ‘zonde’ dat de maatregelen de Kamerbrief niet hebben gehaald. Want er zullen nu pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, zegt ecohydroloog Flip Witte uit Oosterbeek. ,,Op de natste en de droogste plekken moet je het waterbeheer niet meer afstemmen op de landbouw.”

Hydroloog Gé van den Eertwegh zegt dat een vergunningplicht nodig is om daling van de grondwaterstand tijdens droogte tegen te gaan. ,,Nu weten we onvoldoende hoeveel er wordt opgepompt.”

Conceptbrieven waren veel scherper

,,Een verbod op grondwateronttrekkingen door de landbouw rond natuurgebieden zou helpen om verdroging daar tegen te gaan”, zegt Ruud Bartholomeus van onderzoeksinstituut KWR over de andere geschrapte maatregel. Juist in droge periodes onttrekken boeren veel grondwater, zegt hydroloog Van den Eertwegh. ,,Als je natuurbescherming serieus neemt, moeten die onttrekkingen in deze zones verdwijnen.”

Volledig scherm Intensieve beregening van akkers zorgt voor een daling van het grondwaterpeil. Foto ter illustratie. © VICTOR VAN BREUKELEN

Dat LTO, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), verantwoordelijk was voor het schrappen van deze maatregelen, blijkt uit interne documenten die samen met de Kamerbrief werden gepubliceerd. Ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat schrijven dat de teksten over een vergunningplicht en een onttrekkingsverbod ‘zeer belangrijk’ zijn voor ‘LNV/LTO’. In de uiteindelijke brief zijn die teksten verwijderd of aangepast.

Uit vertrouwelijke concepten van de brief blijkt dat eerdere versies een stuk scherper waren over de gevolgen van het nieuwe beleid. ‘Landbouw mag, mits’, staat er bijvoorbeeld in het eerste concept. Die landbouw zal bovendien een ‘transformatie’ moeten ondergaan en minder intensief moeten. In de uiteindelijke brief valt hier niets meer over te lezen.

Veel wordt overgelaten aan lagere overheden

Nu de brief nauwelijks concrete maatregelen bevat, laat de minister net als bij het stikstofbeleid veel over aan zogenoemde ‘gebiedsprocessen’. Lagere overheden als provincies, waterschappen en gemeentes moeten per gebied de uiteindelijke maatregelen nemen, en kunnen daarbij afwijken van de keuzes die het ministerie maakt.

Quote De suggestie gewekt dat we hier pijnvrij uit kunnen komen, terwijl dit veel partijen pijn gaat doen Bas Breman, onderzoeker klimaatadaptatie Wageningen Universiteit

Volledig scherm Verdroogde percelen met maïs in de Achterhoek. Archieffoto. © Arjan Gotink

,,Zo wordt de suggestie gewekt dat we hier pijnvrij uit kunnen komen, terwijl dit veel partijen pijn gaat doen’’, zegt Bas Breman, onderzoeker klimaatadaptatie aan de Wageningen Universiteit. Hij was betrokken bij een wetenschappelijke commissie die het ministerie adviseerde in aanloop naar de Kamerbrief. Deze commissie schrijft dat het afschuiven naar lagere overheden nieuwe geitenpaadjes dreigt op te leveren. ,,Voorkomen moet worden dat uitzonderingen makkelijk worden en daardoor regel worden.”

Risico op weer een crisis

,,De doelen die Harbers stelt, worden nauwelijks juridisch vastgelegd. Straks halen we Europese verplichtingen niet en belanden we in een volgende crisis.” Dat zegt Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht. Natuurlijk is elke gebied anders, zegt ze, en werkt niet alles overal.

Maar provincies en waterschappen die bij het oude willen blijven of willen vertragen, kunnen de brief naast zich neerleggen. ,,In dit soort processen worden de doelen vaak naar beneden bijgesteld. En de enige die echt tijd en geld heeft om in al die gebiedsprocessen te participeren en invloed uit te oefenen, is de landbouw.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat de vergunningplicht ‘om meerdere redenen’ geschrapt is. Zo zou zo’n plicht ‘veel werklast met zich meebrengen’. Het verbod op onttrekkingen rond natuurgebieden is geschrapt omdat die onvoldoende recht zou doen aan de ‘specifieke hydrologische omstandigheden’ per gebied.

‘Geen lobby, wel suggesties gedaan’

LTO laat in een schriftelijke reactie weten dat er geen ‘formeel, bestuurlijk overleg’ is geweest met het ministerie, maar dat ze wel suggesties heeft gedaan over het nieuwe beleid. ‘Dat is lobby, en dus ons werk als belangenbehartiger.’ LTO is blij dat er veel verantwoordelijkheid bij de lagere overheden in de ‘gebiedsprocessen’ wordt neergelegd, zegt LTO-bestuurder Joris Baecke in een webinar aan de leden. Daar zien ze kansen voor ‘maatwerk’.