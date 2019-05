Modezaak Remmelink gaat sluiten in centrum Doetinchem; Coolcat is al dicht

Koets (65) stopt onder meer vanwege het overlijden van zijn vrouw in 2017. ,,Ze had een agressieve vorm van kanker", zegt Koets.



,,De last werd te zwaar. Ik ben ondertussen verhuisd naar Den Haag, waar mijn roots liggen. Het wordt nu tijd voor mij om rust te nemen om te gaan rouwen.”



Remmelink Mode zat oorspronkelijk in de Hamburgerstraat. In 2013 verhuisde de winkel naar de huidige plek in de Catharinastraat. ,,De reden dat we stoppen heeft niet te maken met teruglopende klandizie", zegt Koets. ,,Er is nog prima een boterham in kleding op deze plek te verdienen.”