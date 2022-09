‘Moeder’ dood gevonden baby Sem wordt morgen voorgeleid, OM wil dat vrouw blijft vastzitten

De officier van justitie zal morgen bij de voorgeleiding vorderen dat de vrouw veertien dagen in bewaring gaat. De vrouw is in Doetinchem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de baby in 2006 . De zaak was zestien jaar lang een cold case.

Fors geweld

Het jongetje is volgens de politie met fors geweld om het leven gekomen. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen of de vrouw wordt verdacht van kinderdoodslag dan wel moord op haar kind. Er wordt DNA onderzoek verricht om vast te stellen of ze ook echt de moeder is. Het onderzoek tot nu toe heeft volgens het OM ‘voldoende ernstige bezwaren opgeleverd voor mogelijke betrokkenheid van de vrouw bij de dood van de baby en het achterlaten van het lichaampje', aldus het OM. Haar exacte rol wordt nog onderzocht.

Geschokt

Voor het onderzoek is het van belang dat de vrouw in voorlopige hechtenis gaat. Daarnaast is er sprake, aldus het OM, ‘van een ernstig misdrijf waardoor de rechtsorde is geschokt.’



De vrouw zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met haar advocaat mag onderhouden. Het OM kan daardoor geen mededelingen kan doen over de inhoud van de tenlastelegging of over het verloop van de verhoren tot nu toe. Over het DNA onderzoek, dat uitsluitsel moet geven of de vrouw de moeder van de baby is, worden ook geen mededelingen gedaan.



De beslissing van de rechter-commissaris wordt door de rechtbank bekend gemaakt.