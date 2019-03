Moeder en kinderen vluchtten badkamer in voor agressieve ex: ‘Papa is gek geworden!’

Lijsttrek­kers in debat: 'Klimaatver­an­de­ring zet waterschap op de kaart’

14 maart DOETINCHEM/ ZEVENAAR - De acht partijen die volgende week meedoen aan de waterschapsverkiezingen in het gebied van waterschap Rijn en IJssel gingen gisteravond met elkaar in debat in wielercafé Parijs is nog Ver in Doetinchem. Zo’n debat was er niet en dat vond Hans Idink van het Kunst- en Filosofiecafé een gemis. ,,Ik had geen idee op wie ik moest gaan stemmen.’'