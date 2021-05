Moeder van verongelukte backpacker Gerben (28) is nu wandelcoach: ‘Verdriet blijft, maar de natuur heelt’

Parochie Maria Laetitia krijgt weer een eigen priester; wijding Paulus Tilma begin juni

8 mei DOETINCHEM - Diaken Paulus Tilma uit Doetinchem wordt op zaterdag 5 juni tot priester gewijd in de kathedrale kerk in Utrecht. Een dag later draagt hij zijn eerste Heilige Mis op in de Paskerk in Doetinchem. ,,Een groot feest, al moeten we het klein vieren”, reageert pastoor Hans Pauw.