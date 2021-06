Moeten er eerst doden vallen op Doetinchemse hoofdpijnrotonde?

Op avontuur in de nieuwe poli voor kinderen met Down

29 mei DOETINCHEM - Ryan Reussink (10) is ondanks zijn vermoeidheid bijna niet te houden. Hij geniet zichtbaar van alle aandacht. Ryan heeft het syndroom van Down en is de hele middag druk geweest met medische onderzoeken op de nieuwe poli van het Slingeland Ziekenhuis: die voor kinderen met het syndroom van Down.