Mogelijk tóch kermissen in Achterhoek, al helpen ongeregeldheden Zevenaar niet mee

Uitgifte pakketten Voedsel­bank aan 250 gezinnen in gevaar: ‘Bodem bankreke­ning bijna bereikt’

8 juli De Voedselbank Doetinchem zit in geldnood. Er is een structureel tekort van 10.000 euro per jaar en daardoor is de bodem van de bankrekening in zicht. Als er niet snel extra geld wordt gevonden, dreigt de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten aan 250 gezinnen in Doetinchem en Bronckhorst te stoppen.