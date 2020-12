Mogelijke wraakactie: boze buren bestoken jongeren met vuurwerk in Doetinchemse wijk Overstegen

Kat-en-muis in Overstegen: hét spel voor verveelde jongeren in tijden van corona

1 december DOETINCHEM - Het puberbrein wil spanning en sensatie. In tijden van corona is er bitter weinig te beleven voor tieners maar Overstegen biedt uitkomst. In deze Doetinchemse wijk zijn buren zo boos te krijgen dat ze met honkbalknuppels de straat op gaan. En bij heisa kan er worden gevlucht voor de politie.