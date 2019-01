Motorcrosser en ridder Herlings blijft voor zijn moeder gewoon Jeffrey

Vanuit de zaal in schouwburg Amphion in Doetinchem stuurt hij zondagmiddag rond de klok van vijf nog een appje naar zijn moeder. Of ze spinazie klaar kan maken. ‘Om zeven uur ben ik thuis’, schrijft Jeffrey Herlings erbij. Wat de motorcrosser niet weet, is dat moeder Alice achter de schermen staat te wachten. Net zoals crosscollega’s, monteurs, teambegeleiders en sportminister Bruno Bruins klaarstaan.



Uit handen van die laatste ontvangt Herlings (24) even later de versierselen die horen bij de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De in het Brabantse Oploo woonachtige crosser krijgt deze naar aanleiding van zijn vorig jaar behaalde wereldtitel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Dit nadat hij in 2012, 2013 en 2016 al ’s werelds beste was in de MX2-klasse.