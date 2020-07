Mysterieuze diefstallen: maakt een crimineel de Achterhoekse gastvrijheid kapot?

Ten minste vier ondernemers in Doetinchem en buurgemeente Bronckhorst zijn de afgelopen maanden de dupe geworden van een of meerdere inbrekers. Alle vier deden ze aangifte.

De Doetinchemse stadsboerin Ellen Willems was het laatste slachtoffer. Op haar vrij toegankelijke terrein zag ze vorige week vrijdag dat haar vriezer met varkensvlees was leeggeroofd. ,,De varkens heb ik zelf grootgebracht, met veel liefde", zegt Willems, die tot tranen toe geroerd was.