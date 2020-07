Na 152 jaar is touwbedrijf Helmes-Wellink uit Doetinchem failliet

Politie voor camera's in uitgaans­cen­trum Doetinchem

8:50 DOETINCHEM - De politie is voorstander van het ophangen van camera's in het uitgaanscentrum van Doetinchem. Dat blijkt uit een onderzoek na een motie van de gemeenteraad naar aanleiding van de massale vechtpartij in de nacht van 13 oktober 2019 in hartje Doetinchem. De politie rukte toen met 25 mensen uit.