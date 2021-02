Na commotie in Apeldoorn, houdt Baudet zich in Doetinchem morrend aan de coronaregels: ‘Ik mag geen handen schudden van het lokale gezag’

DOETINCHEM - Thierry Baudet is zaterdagmiddag rond 14.00 uur in Doetinchem gearriveerd. Hij is naar de stad gekomen om op het plein voor het stadhuis campagne te voeren. Dit in het kader van de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart.

Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FvD), heeft toestemming voor de manifestatie in Doetinchem, laat burgemeester Mark Boumans weten. Wel wordt Baudet gehouden aan strenge veiligheidseisen, in verband met corona. Zo mogen er maximaal 200 mensen bij de manifestatie zijn. De corona-maatregelen zijn van kracht en het dragen van mondkapjes is verplicht. Terwijl Baudet vanochtend in Apeldoorn nog volop handen schudde en daarmee de woede van burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn wekte, is hij in Doetinchem 's middags voorzichtiger. ,,Ik had graag iedereen de hand geschud maar het mag niet van het lokale gezag”', aldus de leider van Forum voor Democratie. Hij liet niet na om de coronaregels, zoals het 1,5 meter afstand houden en dragen van een mondkapje als onzin te bestempelen.

Volledig scherm Forum voor Democratie in Doetinchem © Eigen foto

In Apeldoorn schudde Baudet volop handen, burgemeester Ton Heerts boos

FvD moet zelf de orde handhaven, volgens Boumans. Er mogen geen spandoeken worden getoond en er mag geen entertainment zijn. De burgemeester van Doetinchem bevestigt dat hij zeer strenge voorwaarden aan de komst van baudet heeft gesteld. Als hij toch handen zou gaan schudden of andere regels overtreedt moet Baudet de manifestatie afbreken, zo heeft Bouumans te kennen gegeven.

Eerder op de dag voerde Baudet dus campagne in Apeldoorn en die manifestatie verliep minder vlekkeloos. Daar mochten 300 mensen komen, maar het bleef bij enkele tientallen. De manifestatie in Apeldoorn verliep rustig. Wel ontstond commotie over het feit dat Baudet daar handen schudde. Reden voor politie om in te grijpen en de beveiliging van Baudet te beëindigen.

Volledig scherm Thierry Baudet op campagne in Doetinchem. © DG

Forum voor Democratie kreeg net als in Doetinchem ‘onder nadrukkelijke voorwaarden’ toestemming voor het houden van de politieke manifestatie in Apeldoorn, de eerste in een reeks van zestig bijeenkomsten door heel Nederland. Maar Baudet schudde namelijk flink wat handen tijdens de manifestatie op het Apeldoornse Stationsplein vanmorgen. Ook ging de FvD-voorman met tientallen mensen op de foto waarbij niet anderhalve meter afstand werd gehouden.

Na signalen van de politie en het zien van beelden kwam burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn in actie en greep in. ,,Er is op landelijk niveau overleg over deze manifestaties van Forum voor Democratie geweest. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is hierbij betrokken. Baudet heeft toestemming gekregen maar één van voorwaarden is dat hij zich aan de coronamaatregelen houdt. En dat doet hij dus niet door mensen de hand te schudden. Hij wordt tijdens de bijeenkomsten beveiligd door mensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Na signalen van de politie heb ik ingegrepen. Ik kan je zeggen dat hij niet in dezelfde auto is vertrokken dan waarmee hij aankwam in Apeldoorn. Hij is zonder beveiliging van de overheid weggegaan.’’

Baudet maakt gebruik van demonstratierecht dankzij ‘Gelderse’ bus De grote truck waarmee Forum voor Democratie door het land toert heeft een onmiskenbaar Gelders tintje. De podiumtrailer werd op 22 januari gepresenteerd in Andelst, waar de bus haar bestickering heeft gekregen. ,,Ik ben er erg van onder de indruk‘’, aldus partijleider Thierry Baudet. Hoewel evenementen en dus ook verkiezingsevenementen zijn verboden vanwege het coronavirus, trekt de politicus toch het land door. ,,We maken gebruik van het demonstratierecht en dat kunnen ze ons niet ontnemen. We hebben het wel vooraf overlegd met heel veel gemeenten en tot nu toe lijkt dat positief.’’ ‘Kiezer kan er voor zorgen dat alles weer open kan’ Er is door de partij expres gekozen voor een ingebouwd bioscoopscherm bovenop de trailer. ,,Zo kunnen ook de mensen die toch in hun auto willen blijven zitten of op afstand willen blijven, meekijken.’’ Zelf is Baudet niet per se van het afstand houden. ,,Er kan nu een heleboel niet. Maar van mij mogen er 5.000 man naar elk evenement van ons komen. De kiezer kan er voor zorgen dat straks alles weer open kan.’’ ‘De kern is gebleven’ De campagne voelt voor Baudet als een nieuw begin, na turbulente maanden waarin veel leden de partij verlieten. ,,Ik vind het geweldig voelen‘’, aldus Baudet. ,,We zijn er weer en we kunnen weer gaan. Ondanks dat er mensen zijn vertrokken, is het aantal leden gestegen. De mensen die weg zijn gegaan; het leek alsof dat hele prominente partijleden waren. Maar dat was niet zo. De mensen die de kern vormden, die zijn gebleven.’’