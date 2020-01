Na droge zomer nu warme winter: is voor de natuur de lente al begonnen?

‘Zag vorige maand al groene blaadjes’

Milieukundige John Westerdiep liep onlangs over het Boelekeerlspad in het buitengebied van Halle. Tot zijn verbazing zag hij dat de waterstand van de Halsche Vloed laag was. Het had de afgelopen maand toch behoorlijk veel geregend?



,,Zo zie je allerlei signalen die erop wijzen dat het weer invloed heeft op het ritme van de natuur. Een maand geleden zag ik al de eerste groene blaadjes, terwijl dat normaal gesproken pas in februari het geval is”, zegt de Doetinchemmer. Hij verwacht dat Nederland in de toekomst steeds meer nieuwe bomen en planten gaat verwelkomen. ,,Soorten die voorheen geen kans kregen om te groeien.”