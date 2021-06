Na zes jaar een stemmig eerbetoon aan William Slotboom: ‘Eerder deed zich geen geschikt moment voor’

Hier en daar wordt zelfs een traantje weggepinkt, als William Slotboom wordt herdacht. Toespraken, liederen en video’s, alles trekken de zoons Jeffrey en Kevin Slotboom, gesteund door jeugdvriend Jeremy Büttner, uit de kast om er een onvergetelijke herdenking van te maken. Op het moment dat de voetbalklassieker You’ll never walk alone door de luidsprekers schalt wordt voor wat extra effect zelfs een aantal fakkels ontstoken.

„Onze pa is al zes jaar dood, maar eerder deed zich eigenlijk geen geschikt moment voor’’, legt Jeffrey uit. „De laatste keer dat Nederland zich voor een groot toernooi plaatste was in 2014. Daarna hebben we nog wel wat leuke avonden beleefd met het Nederlands vrouwenteam, maar zo´n EK als nu is toch wel waar ons vader het allemaal voor deed.“