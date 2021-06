Nachtelijke poging tot snelkraak bij Albert Heijn op De Huet in Doetinchem

Aanrijding op 'gevaarlijk’ kruispunt in Doetinchem: fikse schade door botsing tussen auto en scooter

26 mei DOETINCHEM - Een automobilist is woensdagmiddag in botsing gekomen met een scooterrijder in Doetinchem. De bestuurder van de auto zag de scooter, die links op het fietspad reed, over het hoofd.