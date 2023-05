Nationale Molendagen: deze molens nabij Doetinchem zijn geopend

Guus Hiddink (76) benoemd tot bondsrid­der van de KNVB: ‘Als er één coach dit verdient, is het Guus wel’

Guus Hiddink is benoemd tot bondsridder van de KNVB. Hiddink (76) werd vanmiddag verrast door bondsvoorzitter Just Spee. Hij ontving het eerbetoon vanwege de uitzonderlijke manier waarop hij het Nederlands voetbal over een lange periode in binnen- en buitenland vertegenwoordigd heeft, zo stelt de KNVB.