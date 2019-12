Neergeschoten man in Doetinchem had meerdere schotwonden in bovenlichaam

In het televisieprogramma was kort aandacht voor de schietpartij van twee dagen eerder. De 22-jarige man uit Gouda raakte hierbij gewond. Hij is beschoten vanuit een donkere Volkswagen Golf. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar, zo liet de politie eerder vandaag weten.



In Opsporing Verzocht vroeg de politie of iemand iets weet over de donkere Volkswagen Golf van waaruit is geschoten op de blauwe Suzuki van het slachtoffer. De inzittenden van beide auto’s zouden eerder op de dag al ruzie hebben gehad elders in Doetinchem, waarbij ook geschoten zou zijn.



Het is onduidelijk waar dat precies is geweest. De politie vraagt of mensen daar meer informatie over kunnen geven. De Golf is spoorloos, de inzittenden daarvan eveneens.



De schietpartij waarbij het slachtoffer gewond raakte was op de Leerinkstraat, even later werd ook geschoten op de Kruisbergseweg, waaraan het Slingeland Ziekenhuis ligt. De auto’s waarin de betrokkenen reden zijn volgens de politie vanaf de Haareweg de Leerinkstraat in gereden. Hoe vaak er precies is geschoten is onduidelijk, maar buurtbewoners hebben meerdere knallen gehoord en spreken van vijf tot zeven schoten.



Lees alles over de schietpartij in Doetinchem in ons dossier.