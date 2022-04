Nepmails verstuurd uit naam van lokale politici, maar hoe werkt ‘phishing’ nou eigenlijk?

Het doel van de verzender was om de lokale politici te hacken. Dat wil zeggen dat hij toegang probeerde te krijgen tot de gegevens van deze mensen via het gebruik van computers en het netwerk. Maar wat is nou precies phishing? Is de gemeente ook daadwerkelijk gehackt? En hoe kun je in de toekomst voorkomen dat ‘hackers’ bij jou toeslaan?