Niels Joosten: Een kleinere boot, maar dezelfde glimlach

Het is nog maar vijfenhalf jaar geleden dat Niels Joosten (54) burgemeester werd in Doetinchem. Met zijn immer brede lach ging hij voortvarend aan de slag. Die lach – hoewel iets ingetogener – was er ook nog toen hij in mei 2015 in een raadsvergadering de scheiding van zijn vrouw aankondigde.



Maar in maart 2016 was er geen lach meer toen hij in overleg met Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, tijdelijk stopte als burgemeester. Twee maanden later werd tijdelijk vervangen voor definitief.



De burgemeester zat in de problemen, omdat hij na de scheiding opdraaide voor de kosten van drie huizen: het huis waar zijn vrouw in bleef wonen, het door hem betrokken huurhuis én de kapitale woonboerderij in Leuvenheim bij Brummen (zijn vorige standplaats) die hij maar niet verkocht kreeg.



Om de kosten te drukken moest Joosten terugverhuizen naar Leuvenheim. Maar daardoor voldeed hij niet meer aan de eis dat een burgemeester in zijn of haar eigen gemeente moet wonen.



Het huis in Leuvenheim is verkocht?

,,Ja. Wel onder de vraagprijs, maar het is goed zo. Ik heb sinds twee jaar een huurwoning in de wijk Leesten in Zutphen met een opzegtermijn van één maand, dus ik heb de handen vrij voor uitdagende opdrachten.”