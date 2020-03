Niet alleen het EK is afgelast: er staan een heleboel evenementen op de tocht

Het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is van mei verplaatst naar september en bij het wielrennen zijn de voorjaarsklassiekers Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik uitgesteld. Eerder was al bekend was dat ook Koningsdag in Maastricht en de Koningspelen niet doorgaan. Maar ook dichter bij huis worden grote evenementen afgelast. In de Achterhoek gaan de paasvuren dit jaar vrijwel zeker niet door. Dat geldt in ieder geval voor de grootste paasvuren in deze regio: Zieuwent, Meddo en Velswijk. Ook het Achterhoekse festival PaasPop Zieuwent is afgelast.

Voorbereidingen gaan door

De Vrijheidsfestivals in Ede, Bennekom en Otterlo op 17 en 18 april gaan ook niet door, net als de herdenking van de Slag om Otterlo op 17 april en de herdenking van de bevrijding van Ede op 18 april. Woordvoerder Eva Agterberg van Wageningen45 laat weten dat het Bevrijdingsfeest op 5 mei in Wageningen vooralsnog wél doorgaat. ,,We laten ons informeren door de autoriteiten’’, zegt zij. ,,We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid.’’ De voorbereidingen gaan gewoon door.



In Arnhem houden stichting Koningsdag Arnhem, theaterfestival Hoogte80 en de Hommelse Markt, normaal goed voor vele tienduizenden bezoekers, er ernstig rekening mee dat hun evenementen eind april en op en rond Hemelvaart niet door kunnen gaan. Ook de Rode Kruis Bloesemtocht, waar jaarlijks zo’n 35.000 mensen vanuit Geldermalsen aan meedoen, is afgelast vanwege het coronavirus. Het evenement, afwisselend met de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek ‘s werelds grootste eendaagse wandeltocht, zou op zaterdag 18 april plaatshebben. De organiserende stichting richt zich nu op 17 april 2021.

Met man en macht

Festival Zwarte Cross, dat elk jaar gehouden wordt in het Achterhoekse Lichtenvoorde, gaat er vooralsnog vanuit dat het festival in juli gewoon doorgaat. ‘We werken er dagelijks met man en macht aan. Dat zouden we niet doen als we er geen vertrouwen in hebben’, schrijft het festival op haar website.



Dat geluid is ook te horen in Nijmegen. De organisatie van de Vierdaagse houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus van dag tot dag in de gaten, laat de wandelmars weten. De organisatie van de Vierdaagsefeesten stelt dat het ‘nog te vroeg is om mogelijke consequenties te overzien'.

Maximaal gebruik