Niet iedereen blij met komst tv-spektakel The Passion naar Doetinchem: ‘Geen overleg vooraf geweest’

Dat vooroverleg was er niet.



Vorige week maandagmorgen – toen het verlichte, witte kruis werd gepresenteerd door tv-omroep KRO-NCRV en de gemeente Doetinchem vanaf De Bleek – las Welling op de website van deze krant dat The Passion in de Achterhoekse binnenstad zou neerstrijken. Ook sijpelde het bericht vanaf De Bleek door dat de terrassen op het Simonsplein moeten wijken voor het evenement, dat vanwege corona zonder toeschouwers wordt gehouden.



,,Het is voor ons een dubbel gevoel”, zegt Welling, die een groot terras op het Simonsplein heeft en voorzitter is van de afdeling Doetinchem van Horeca Nederland. ,,Het is mooi dat zo’n evenement naar de stad komt. Dat is de ene kant van het verhaal: het is goed voor Doetinchem en laat zien dat we een stad met allure zijn. Toen The Passion in Enschede was (in 2015, HH) leverde dat veel publiek op. Maar nu moeten de terrassen weg en mag er geen publiek bij. Wij vinden het gek dat dat nu al is besloten.”