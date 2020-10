Nieuw: Achterhoeks brood van eigen bodem

De uit Borculo afkomstige Gelderse gedeputeerde Jan Markink neemt vrijdagmiddag het eerste brood in ontvangst bij bakkerij Te Broeke in Lochem. Het graan komt van de akkers van de Silvoldse Slaege. Het volkoren meel van de hele korrel wordt op steen gemalen door de ambachtelijke molenaars van De Vier Winden in Vragender. De koks- en bakkersopleiding van ROC het Graafschap College neemt de aanpak mee in de opleidingen.

Eigen bodem

Het Platform Achterhoek Food en de Stichting Foodpromotie Achterhoek hebben het initiatief genomen en hopen in de toekomst meer ingrediënten van eigen bodem te presenteren. De productie moet bijdragen aan een mooi landschap en meer biodiversiteit in de Achterhoek.

De bakkerijen Kaspers en Lurvink in Doetinchem, Ten Have in Silvolde en Te Broeke in Lochem nemen met meergranen pompoenbrood op in hun assortiment.