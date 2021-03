Nieuw horecaprotest: oproep tot massale picknick in Doetinchem

De actie is onderdeel van een nieuw protest, nu het kabinet afgelopen week besloot de terrassen ook komende weken nog gesloten te houden. Dit omdat het aantal coronabesmettingen niet onder controle is.

Het bericht dat versoepelingen er voorlopig niet inzitten, is volgens Koninklijke Horeca Nederland hard aangekomen. ‘Veel ondernemers hadden toch gehoopt dat in ieder geval de terrassen weer (veilig) open zouden mogen. Het geduld lijkt op en de boodschap van het kabinet heeft de situatie verhard’, meldt de KHN in een persbericht.

‘Hoe drukker, hoe meer we gedaan krijgen’

Voor een bedrag van ongeveer 12,50 per persoon hopen de initiatiefnemers dat de Water- en Grutstraat vol komen te liggen met kleedjes. ‘Hoe groter de druk wordt , hoe meer we gedaan krijgen heeft helaas de geschiedenis geleerd’, laten ze weten.

Brief aan burgemeesters

In een brief aan onder meer burgemeester Boumans van Doetinchem laten de horecavertegenwoordigers weten juist een rol te kunnen spelen om coronaveilig de lentedrukte aan te kunnen, die komende zondag verwacht wordt.

Aan alle burgemeesters,

Geen versoepelingen vanuit Den Haag gisteren. Wel goed nieuws uit De Bilt: de lente is in aantocht. Zonovergoten dagen met een graad of 20 worden voorspeld. Daarmee kunnen we natuurlijk ook voorspellen dat de mensen erop uit gaan. Naar buiten willen. Het park in, de stad in, het strand op. Je kunt ze geen ongelijk geven, na maanden van beperkende maatregelen.

Wij denken aan u en leven met u mee. Want wij beseffen: daar sta je dan als burgemeester, burgervader, burgermoeder. Met hart voor uw stad, voor de mensen die daar wonen, leren, spelen, werken, leven en ondernemen. U gunt het iedereen, zo’n mooie lentedag naar buiten. Het is alleen niet te doen. Want Den Haag laat u gruwelijk in de steek. Serveert ons allen – ook u - af met cijfers en voorspellingen. Ontneemt u alle mogelijkheid om deze onvermijdelijke drukte te reguleren. Geen terras waar de mensen veilig neer kunnen strijken om te genieten van de zon. Handhaving komt oren en ogen tekort om de mensen aan te spreken op corona overtredingen. En aan het eind van de dag mag u de boel opschorten, opruimen, afsluiten of natspuiten.

We wensen u heel veel sterkte de komende dagen. Weet dat wij bereid zijn om te helpen. Te registreren, controleren en willen uitserveren. U hoeft maar te roepen en we staan met 60.000 collega’s klaar om u te helpen. Klaar om de mensen te bedienen in hun blijdschap en wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij laten u, in tegenstelling tot het kabinet, niet in de steek. U hoeft maar te bellen...