Nieuwbouw Slingeland stap dichterbij na aankoop monumentale boerderij

DOETINCHEM - Met de aankoop van de monumentale hallenboerderij 't Mentingslag is de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een stap dichterbij. Dat de aankoop als een nieuwe stap in die richting moet worden gezien, meldt het Slingeland samen met de gemeente Doetinchem in een persbericht.

De boerderij - deels stammend uit 1783 - wordt bewoond door de familie Bergevoet. Het monument ligt op de plek waar het nieuwe Slingeland moet komen. De advocaat van de familie beaamt dat de overdracht in goed overleg is gebeurd. ,,Zo is onteigening voorkomen", zegt advocaat Fons Rouwet. Afgesproken is, is dat de familie tot 1 juni 2021 in de boerderij kan blijven wonen.

Onteigening

De gemeente Doetinchem heeft de boerderij en de omliggende gronden aangekocht en levert deze nu door aan de Slingeland Ziekenhuis. Voor de nieuwbouw is ongeveer 10 hectare grond nodig, van totaal zeven verschillende grondeigenaren. Met drie eigenaren is nu een akkoord. Ziekenhuis en gemeente laten weten te verwachten medio 2021 over alle gronden te beschikken. Hiervoor is mogelijk wel onteigening nodig.

Het ziekenhuis hoopt in 2025 de nieuwbouw te kunnen betrekken. Hoe de nieuwbouw er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Eerder gaf de directie aan dat er 18 miljoen wordt bezuinig op de eerder geplande nieuwbouw, die was beraamd op 158 miljoen euro. In dat bedrag zat nog niet de inrichting, de grondaankoop en de infrastructuur, waar totaal ongeveer 100 miljoen voor staat.

Met name de strubbelingen met het SKB in Winterswijk leidden tot de bezuiniging. De twee Achterhoekse ziekenhuizen zijn sinds 1 januari weer onafhankelijk van elkaar.

In de oorspronkelijke plannen staat overigens dat het monumentale boerderijtje behouden blijft.