Nieuwe eigenaar voor de eerste shoarmatent van Doetinchem: ‘Als ze je mogen heb je het goed hier’

Mensen laten zich niet testen uit angst voor gevolgen corona, meer patiënten met ernstige klachten

19 december Mensen laten zich geregeld niet testen op corona uit angst om in isolatie te belanden bij een verpleeghuis of op een Intensive Care van een ziekenhuis. Gevolg is dat er een toename is van mensen die zich melden bij de spoedeisende hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem met corona in een vergevorderd stadium.