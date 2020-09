Nieuwe Slingeland ziekenhuis moet 18 miljoen goedkoper worden

,,Of we het oorspronkelijk ontwerp van architect Wiegerinck kunnen betalen weet ik niet”, zegt Jeltje Schraverus, interim-bestuursvoorzitter van Santiz waar het Slingeland Ziekenhuis nu nog onder valt. ,,Het kan zijn dat de poten van de dubbele boomerang korter worden of misschien moet er een verdieping af. Geld voor de bouw kunnen we wel krijgen van de banken. Probleem is dat we te weinig terug verdienen om het af te lossen.”