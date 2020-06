Niezende man bezorgt Joke (72) angst voor corona: ‘Houd je alsjeblieft aan de afstand’

Een onbekende man liep naast de fietsende Doetinchemse en barstte in niezen uit.



,,Het was vreselijk. Ik schrok me dood. De druppels kwamen zelfs op de zijkant van m'n gezicht.” Door te vertellen over het incident, hoopt de Doetinchemse één ding: dat mensen weer afstand gaan houden en zich weer bewust worden van de coronaregels.



In een flits ging alles voorbij die bewuste vrijdag 12 juni. Samen met haar man ging Van Wingerden voor het eerst sinds de coronatijd met de fiets door de stad. Het stel wilde een bezoek aan de bibliotheek brengen.