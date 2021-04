Nijmeegse dildoplakker laat dit keer een plastic erectie achter bij treinstation in Doetinchem

oproep OPROEP |Feestvie­ren met 10.000 man in coronatijd: Top idee, of slechtste plan ooit?

14 april Een groot feest met liveoptredens, duizenden bezoekers en compleet ingerichte festivallocatie. Op 1 mei wordt in de Schans in Lichtenvoorde weer voor het eerst in meer dan een jaar een groot feest georganiseerd. Met plek voor 10.000 bezoekers. Kan jij niet wachten om erbij te zijn? Of vind je het te risicovol? We horen het graag van je!