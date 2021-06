Nog nooit betaalden we zoveel voor een liter benzine: ‘Van de zotte dat de prijzen net over de grens lager zijn’

Bij een benzinepomp in Doetinchem zijn enkele klanten verbolgen over de prijsstijging. ,,Het kwartje van Kok. Schandalig”, reageert Gerrit Brinks enigszins verbitterd. Hij doelt hiermee op de accijnsverhoging op brandstof in 1991 door de toenmalige minister van Financiën Wim Kok. ,,Vorig jaar kreeg je aan het begin van de coronacrisis nog bijna geld toe. Daar is niets meer van over.”

De Doetinchemmer zet zijn vraagtekens bij het beleid van onze overheid en vraagt zich af of de accijns echt zo hoog moeten zijn. Nergens in Europa is benzine namelijk zo duur als in Nederland. De hoge belastingen zijn daar vooral voor verantwoordelijk. Meer dan 1 euro per liter gaat naar de staatskas in de vorm van accijns en btw.