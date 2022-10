Nog veel vraagtekens rond komst sneltrein richting Achterhoek; onderzoeken naar geluid en trillingen

Gedeputeer­de: ‘Sneltrein Doetinchem-Arn­hem moet in 2024 kunnen rijden’

DIDAM - De RegioExpress Achterhoek, een sneltrein linea recta tussen Doetinchem en Arnhem, moet in 2024 kunnen rijden. Volgens gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland is dat een reële verwachting. De trajectverkenning is in volle gang, in de loop van komend jaar moeten de eerste resultaten duidelijkheid verschaffen hoe en wanneer er een extra trein op het dubbelspoor tussen Doetinchem de Huet en Arnhem zal rijden en wat de aanleg kost.

