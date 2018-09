Nog vier van de twaalf opgepakte criminele jongeren uit Doetinchem vast

Een vijfde minderjarige jongen is inmiddels vrijgelaten. ,,Wel zit hij in een jeugdinrichting’’, zegt Bert Kroes, operationeel expert bij de politie in Doetinchem en gericht op jeugdgroepen.

Geweld en intimidatie

Massief

Kroes zegt onder meer goede gesprekken te hebben gehad met de rapper Massief. De Doetinchemse rapper had een videoclip opgenomen waarbij een overval op een winkel in de binnenstad van Doetinchem in scene werd gezet. Volgens de politie heeft Massief veel status onder de jongeren en zou de clip een slechte invloed kunnen hebben.

,,Massief is nooit als verdachte gezien’’, zegt Kroes. ,,Wel is hij een leidend figuur in de groep van totaal dertig jongeren. Het was niet zo dat we tijdens de gesprekken hetzelfde dachten over de clip. Maar we spreken wel met elkaar. Dat is goed.''