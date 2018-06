Nog vijf van de elf opgepakte Doetinchemse jongeren achter slot en grendel

video Beatboxers 'battelen' in boksring in Dijkhuis Doetinchem

7 juni DOETINCHEM - Een boksring in een voormalige kerk? Het gaat gebeuren op 5 januari in inspiratiecentrum het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem. Bart Voogt, een van de beste beatboxers van Europa, organiseert dan een internationale Beat Box Battle waarbij de 'mondkunstenaars' het in de ring tegen elkaar opnemen.