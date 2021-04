Noodkreet Doetinchem voor de informateur; ‘de rek is er uit’

Update + video Uitslaande brand bij meubelmake­rij in Gaanderen onder controle: ‘Er viel een brokstuk hier op de weg, midden in de woonwijk’

14 april GAANDEREN - In een meubelmakerij aan de Ribesstraat in Gaanderen is woensdagmiddag een zeer grote brand ontstaan, met dikke zwarte rookontwikkeling die tot in de verre omgeving te zien is. De Veiligheidsregio heeft een NL-Alert uitgezonden. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.