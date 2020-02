Noodplan voor optochten: bij storm geen carnavalswagens

,,Zaterdagmorgen rond half 9 beslissen we", zegt Ferry Nahon, een van de organisatoren van het carnaval in de Doetinchemse binnenstad dat voor de gelegenheid is omgedoopt in Leutekum. ,,Volgens een van de weerschema's trekt de stormlijn over Doetinchem. In dat geval bestaat de kans dat we de wagens uit de optocht halen. Maar als de lijn iets zuidelijker ligt gaat de optocht gewoon door.”