Noodverordening leidt tot rust rond stadion; politie massaal aanwezig na uitschakeling De Graafschap

Afschuw over rellen na pechavond: ‘Wie meedeed, kán geen supporter geweest zijn van De Graafschap’

14 mei DOETINCHEM - Ordinaire relzucht, zeggen burgemeester Mark Boumans en directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap over de veldslag bij stadion De Vijverberg in Doetinchem. Na de gemiste promotie tegen Helmond Sport keerden zo’n 150 mensen zich in de nacht van woensdag op donderdag langdurig tegen de stewards, politie en ME. De ontzetting is groot. ,,Wie meedeed, kán geen supporter geweest zijn van De Graafschap.’’