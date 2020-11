Noord-Oost Gelderland krijgt status ‘zeer ernstig’, GGD slaat alarm over niet-melden corona-uitslagen van commerciële teststraten

Hoewel het op het coronadashboard nog niet is bijgewerkt is er volgens de commandant van de Veiligheidsregio IJsseland geen twijfel over. ,,Wij gaan echt weer naar ernstig. Dat past ook bij de huidige cijfers”, liet hij weten.



In Noord-Oost Gelderland gaat deze vlieger niet op en verslechtert de situatie. Daarom krijgt de regio nu de status ‘zeer ernstig’. Deze status krijgt een regio als er per week meer dan 250 positieve test per 100.000 inwoners zijn.