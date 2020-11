Nostalgische ijskar van Siebelink terug: wereldberoemd ijs voor 5 cent per bolletje

Wie haalt de ouderwetse ijskar van Siebelink terug naar Doetinchem? Dat was in september de oproep van oud-Doetinchemmer Ben Nijenhuis (73), tegenwoordig woonachtig in Lelystad. Hij ontdekte bij een bezoek aan het Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) in Dronten bij toeval een kar die hem wel erg bekend voorkwam. Bij zo’n Siebelink-kar haalde hij vroeger ijs.



Nijenhuis deed zijn verhaal op Facebook. Zijn oproep – waarop honderden reacties kwamen – kreeg ook Zelhemmer Arjan Berendsen onder ogen. Hij heeft het Siebelink-bloed door de aderen stromen, zijn opa was jaren één van de ijsverkopers. ,,Als je dan hoort dat het museum bereid is om afstand van de kar te doen, dan is het handelen en later pas nadenken”, zegt hij.