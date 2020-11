NSB-makelaar verkocht Doetinchemse huizen voor schijntje als Joodse eigenaar in concentratiekamp zat

Burgemees­ter Winters­wijk wil ophelde­ring over dubieuze handel in Joodse panden in Tweede Wereldoor­log

14 september WINTERSWIJK - Opheldering over de onteigening en doorverkoop van 39 Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Winterswijk. Dat wil burgemeester Joris Bengevoord. Daarom stelt hij nu een onderzoek in.