OM: ‘Verdachte bracht met brandstichting in Maserati ook eigenaar, diens vriendin en hun kind in levensgevaar’

Daklozen kunnen weer corona­proof slapen in Doetinchem

22 januari DOETINCHEM - De Doetinchemse daklozen die eind maart 2020 onderdak vonden in een tijdelijke locatie in Beekbergen, zijn weer terug in nachtopvang van Iriszorg in de Kapoeniestraat. De Doetinchemse vestiging van Iriszorg is uitgebreid met een naastgelegen pand en coronaproof gemaakt.