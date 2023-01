Onbekommerd naar beneden kijken, zonder te denken aan betonrot of roestige bouten

UPDATE Door snel handelen vindt eigenaar gestolen vrachtwa­gen terug in Duitsland: ‘We hebben ons kindje weer terug’

Enkele uren nadat de diefstal van een vrachtwagen in Lichtenvoorde is opgemerkt, is de truck alweer teruggevonden. Op een afgelegen stuk van een industrieterrein in Emmerik. ,,We hebben inderdaad heel goed nieuws”, zegt Marion van Bronkhorst-Koerntjes van de firma Koerntjes. ,,Hij is weer terug!”

