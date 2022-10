Onderlinge kloppartij van Graafschapsupporters bij wedstrijd tegen Jong AZ

met video Doetinchem vraagt aannemer om ophelde­ring over gekantelde hijskraan: ‘Er zit een beveili­ging op om dit te voorkomen’

DOETINCHEM - Doetinchem wil weten hoe het kon gebeuren dat woensdagmorgen een hijskraan is gekanteld bij werk aan een nieuwbouwwoning in de wijk Wijnbergen. De gemeente vraagt daarover opheldering bij de Hengelose aannemer die er aan het werk was.

