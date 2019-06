Onderzoekers maken gehakt van Achterhoekse sociale dienst Laborijn

,,We schrikken hier enorm van”, zegt Jorik Huizinga, als wethouder van de gemeente Doetinchem voorzitter van het dagelijks bestuur van Laborijn. ,,Dit is een heftige conclusie waarmee we aan de slag moeten. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Het is vooral erg voor onze bewoners, voor wie de dienstverlening onvoldoende is.”



Woensdagavond werden de bevindingen gepresenteerd in het stadhuis van Doetinchem. Alle raadsleden van de drie gemeenten waren uitgenodigd om daarbij te zijn.



Laborijn is 1 januari 2016 is ontstaan uit een fusie van de sociale diensten van Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en sociale werkvoorziening Wedeo. De dienst ligt onder vuur sinds juni 2018. Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek, een onderdeel van de PvdA in deze gemeente, stelde toen een meldpunt in voor cliënten – vaak mensen met een bijstandsuitkering – die klaagden over de benadering door consulenten van Laborijn. De bejegening zou wantrouwend zijn. Dinsdag werd bekend dat er op het meldpunt nog wekelijks klachten binnen komen. Totaal zijn er in een jaar 130 à 135 klachten geregistreerd.



De klachten werden onder meer opgepikt door de politiek in de drie gemeenten en er werden Kamervragen gesteld. Dit leidde ertoe dat Laborijn zelf Berenschot in de arm nam om onafhankelijk onderzoek te doen. De vraag daarbij was of er structureel sprake is van onjuiste bejegening van klanten.