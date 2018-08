Ongeluk op A18, bestuurder met ernstige verwondingen naar ziekenhuis

'Superboe­rin' van 89 nog een keer naar De Graafschap: 'Ze heeft zeer genoten'

27 augustus DOETINCHEM - Ze had 38 jaar een seizoenkaart bij De Graafschap. Maar op 89-jarige leeftijd is ze zo slecht ter been dat een bezoekje aan de Superboeren er niet meer in zit. Herstel, léék te zittten. Want afgelopen zaterdag zat Gerrie Gilsing 'gewoon' weer op de tribune. Met dank aan Stichting Ambulancewens.