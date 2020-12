Ongeluk op A18 bij Wehl, snelweg tijdelijk afgesloten

Nieuwe eigenaar voor de eerste shoarma­tent van Doetinchem: ‘Als ze je mogen heb je het goed hier’

30 december DOETINCHEM - Aron en Geke Shem-Tov stoppen na 38 jaar met hun shoarmazaak in Doetinchem. De aanloop was weifelend: na de opening in mei 1982 komt er vrijwel geen klant in de zaak.