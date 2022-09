Ongeval in Doetinchem, automobilist naar ziekenhuis

Tientallen klassen zonder juffen en meesters in Achterhoek, ondanks blijvende groei pabo Iselinge

AALTEN - Honderden kinderen in de Achterhoek krijgen komend schooljaar weer te maken met een periode zonder eigen juf of meester. Dat blijkt uit cijfers uit een onderzoeksnotitie van het bureau Mooz naar de situatie op scholen in Oost-Nederland.

