Ontwerp starterswoningen in Doetinchem leidt tot verbazing: woonvilla’s roepen associaties op van een swastika

Eerste verliespar­tij DZC'68 dit seizoen, AVW'66 onnauwkeu­rig en onzorgvul­dig

23 oktober DOETINCHEM - De voetballers van DZC’68 uit Doetinchem zijn in de eerste klasse D met 3-1 onderuit gegaan bij Go Ahead Kampen. Het was de eerste nederlaag voor de ploeg van trainer Jos van der Veen deze competitie.