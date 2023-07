Onze gymzaal en de hele handel verkocht, maar aan wie dan?

ColumnDe boom met het dichte bladerdek bij de ingang van de vroegere kleuterschool is er niet meer. Ik was een jaar of 4 toen ik er op mijn gemak onder zat in de schaduw en bruut werd geprikt door een wesp. Of een bij, dat kan ook. Achteraf het begin van het einde van mijn Baakse idylle.